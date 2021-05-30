Ветеран ополчения «Малой» предрек массовое бегство военных ДНР и ЛНР в случае наступления Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2021, 10:18

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

У бойцов ДНР и ЛНР отсутствует идейная мотивация, в случае наступления Украины произойдет массовое бегство военных непризнанных республик. Соответствующий прогноз озвучил ветеран ополчения Донбасса с позывным «Малой».



«Войны такой уже не будет, как в 2014 году. Тогда была идея, сейчас ее нет. Сейчас только есть пятнадцатирублевые воины (по всей видимости, имеются в виду «пятнадцатитысячники», так называют рядовых Народной милиции ДНР и ЛНР, чье месячное жалованье составляет около 15 тысяч рублей – АН). При наступлении восемьдесят процентов их убежит», - предсказал «Малой» в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».



Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Юрий Антипов объяснил, почему самолет Boeing MH17, разбившийся в Донецкой области летом 2014-го, не могли сбить из системы «Бук».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости