Ветеран ополчения «Малой» предрек массовое бегство военных ДНР и ЛНР в случае наступления Украины
30 мая 2021, 10:18
У бойцов ДНР и ЛНР отсутствует идейная мотивация, в случае наступления Украины произойдет массовое бегство военных непризнанных республик. Соответствующий прогноз озвучил ветеран ополчения Донбасса с позывным «Малой».
«Войны такой уже не будет, как в 2014 году. Тогда была идея, сейчас ее нет. Сейчас только есть пятнадцатирублевые воины (по всей видимости, имеются в виду «пятнадцатитысячники», так называют рядовых Народной милиции ДНР и ЛНР, чье месячное жалованье составляет около 15 тысяч рублей – АН). При наступлении восемьдесят процентов их убежит», - предсказал «Малой» в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Юрий Антипов объяснил, почему самолет Boeing MH17, разбившийся в Донецкой области летом 2014-го, не могли сбить из системы «Бук».
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