Независимый эксперт Антипов объяснил, почему Boeing MH17 в Донбассе не могли сбить из «Бука»

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29 мая 2021, 16:06 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Независимый технический эксперт Юрий Антипов объяснил, почему Boeing MH17, потерпевший крушение летом 2014 года в воздушном пространстве Донецкой области, не могли сбить из ракетного комплекса «Бук», как это утверждает международное следствие. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.



Как отметил Антипов, если бы пассажирский лайнер поразил снаряд, запущенный «Буком», весь фюзеляж самолета был бы в пробоинах. По словам эксперта, на Boeing MH17 «можно увидеть только сконцентрированное пятно у кабины пилота». Другие части фюзеляжа осколками не задеты, констатировал Юрий Антипов.



Ранее сегодня сообщалось, что киевский штаб распространил информацию, по которой «российский снайпер» уничтожил в Донбассе украинского офицера.





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