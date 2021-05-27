Российский политолог Марков назвал «истинных» виновных в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе

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27 мая 2021, 18:52 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политолог, перечислил «истинных» виновных в уничтожении Boeing MH17, потерпевшего крушение летом 2014 года в небе над Донбассом. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с представителями сетевых СМИ.

По словам Маркова, власти Нидерландов, где проходит разбирательство по делу о гибели Boeing, специально грубо нарушают процедуры и законы, чтобы скрыть «истинных» виновников инцидента. В числе них аналитик назвал Валерия Гелетея, который в момент катастрофы занимал должность главы украинского Минобороны. Как утверждает Сергей Марков, именно Гелетей отдал приказ сбить пассажирский лайнер.

Также в списке «убийц», озвученных политологом, присутствуют «главный организатор крушения» Валентин Наливайченко - бывший руководитель Службы безопасности Украины – и предприниматель Игорь Коломойский. Бизнесмен, во время гибели Boeing MH17 находившийся на посту днепропетровского губернатора, «контролировал диспетчерский центр», заявил Марков.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Юрий Кот допустил, что американский президент Джо Байден может сдать Украину России «с потрохами».

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