Политолог Юрий Кот: президент США Байден может сдать Украину России «с потрохами»

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27 мая 2021, 13:05 Источник: ФАН

Президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может сдать Украину Российской Федерации «с потрохами». Реализацию соответствующего сценария в разговоре с представителями сетевой прессы допустил политолог Юрий Кот.

По словам специалиста, существует точка зрения, по которой Байден готов пожертвовать интересами Вашингтона на Украине в пользу РФ ради отказа Москвы от поддержки предполагаемой будущей экспансии Китая на Тайвань. Киевские политики высшего эшелона рассматривают такой вариант как измену со стороны США, отметил Кот.

Как сообщалось ранее в четверг, украинский генерал Виктор Назаров заявил, что бывшая советская республика готовилась к войне с Россией в Донбассе и Крыму с 2007 года.

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