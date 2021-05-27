Киевский генерал Назаров: Украина готовилась к войне с Россией в Донбассе и Крыму с 2007 года

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2021, 12:42

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина готовилась к военному конфликту с Российской Федерацией на территории Донбасса и Крымского полуострова с 2007 года. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов рассказал киевский генерал Виктор Назаров.

По словам Назарова, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины «не ждали у моря погоды» и с 2007-го разрабатывали военные документы и оперативные планы, которые предполагали противостояние с РФ. В данных материалах, в частности, говорилось о применении армии в Донбассе и Крыму.

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» в Донбассе и «оккупации» Крыма. Согласно позиции Москвы, РФ не является участницей конфликта на востоке Украины, а присоединение полуострова прошло в соответствии с международными правовыми нормами.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский политик Владимир Огрызко заявил, что Россия «окружила» бывшую советскую республику с севера, востока и юга.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости