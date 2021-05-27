Киевский политик Владимир Огрызко: Россия «окружила» Украину с севера, востока и юга

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27 мая 2021, 10:09

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация «окружила» Украину с севера, востока и юга. С соответствующим утверждением выступил киевский политик, бывший руководитель украинского МИД Владимир Огрызко.

Как информирует интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Огрызко отметил, что «мы теперь фактически взяты в клещи». По словам экс-министра, РФ «окружила» Украину с севера, где находится Белоруссия, востока и юга.

Российские военные могут «делать то, что они захотят, на территории Белоруссии в любой момент и любое время», добавил Владимир Огрызко.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях официальной Москвы. Российская сторона отрицает подобные обвинения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что социолог Евгений Копатько обозначил четыре варианта завершения вооруженного противостояния в Донбассе.

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