Социолог Копатько назвал четыре варианта завершения военного конфликта в Донбассе

Социолог Евгений Копатько перечислил четыре варианта завершения военного конфликта на территории Донбасса, продолжающегося с весны 2014 года. Эксперт процитирован в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Первым сценарием Копатько назвал присоединение Донбасса к Российской Федерации, вторым – усиление самостоятельного статуса региона. Третий вариант, озвученный социологом, предполагает возвращение Донецка и Луганска в состав Украины на правах особых территорий, четвертый – реинтеграцию в качестве обычных областей.
Как сообщалось ранее в среду, украинский депутат Сергей Рахманин заявил, что РФ намерена лишить страну доступа к Черному и Азовскому морям.
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