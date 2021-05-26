Социолог Копатько назвал четыре варианта завершения военного конфликта в Донбассе

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26 мая 2021, 11:44 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Социолог Евгений Копатько перечислил четыре варианта завершения военного конфликта на территории Донбасса, продолжающегося с весны 2014 года. Эксперт процитирован в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Первым сценарием Копатько назвал присоединение Донбасса к Российской Федерации, вторым – усиление самостоятельного статуса региона. Третий вариант, озвученный социологом, предполагает возвращение Донецка и Луганска в состав Украины на правах особых территорий, четвертый – реинтеграцию в качестве обычных областей.

Как сообщалось ранее в среду, украинский депутат Сергей Рахманин заявил, что РФ намерена лишить страну доступа к Черному и Азовскому морям.

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