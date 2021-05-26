Депутат Рады Рахманин: Россия собирается лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям
26 мая 2021, 10:49
Российская Федерация собирается лишить Украину доступа к Черному и Азовскому морям. С соответствующим утверждением выступил Сергей Рахманин, депутат Верховной Рады.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» парламентария, Москва намерена заблокировать для Украины акватории Черного и Азовского морей. Это, в частности, приведет к тому, что «закроется Бердянск, Мариуполь», отметил Рахманин.
Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах РФ. Российская сторона подобные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный аналитик Тарас Чмут констатировал, что Черноморский флот РФ может перекрыть «Калибрами» всю Украину с рейда Севастополя.
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