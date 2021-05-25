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Киевский военный аналитик Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину с рейда Севастополя

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Киевский военный аналитик Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину с рейда Севастополя
Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus / globallookpress.com

Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации может перекрыть ракетами «Калибр» всю Украину с рейда Севастополя. Соответствующую точку зрения, выступая в эфире одного из YouTube-каналов, озвучил Тарас Чмут, киевский военный аналитик.

Эксперт констатировал, что Вооруженные силы России получили современные ракеты вместо устаревших советских. В частности, ЧФ был оснащен «Калибрами».

Чмут отметил, что корабли флота могут с рейда Севастополя – уйдя на три-пять километров от города – запустить ракеты, которые перекроют всю территорию Украины. Дальности снарядов хватит для того, чтобы достичь расположенных на западе страны Луцка и Ужгорода, добавил специалист.

Ранее во вторник сообщалось, что китайский портал Sohu высказал прогноз, согласно которому в случае воздушного нападения Киева на Крымский полуостров Россия разгромит украинские ВВС в течение суток.

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