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25 мая 2021, 15:07 Источник: «ПолитРоссия»

Украинский самолет, Danil Shamkin / globallookpress.com

В случае воздушного нападения Киева на Крымский полуостров Российская Федерация разгромит украинские ВВС за сутки. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu констатировал, что на Украине продолжают мечтать о захвате Крыма, несмотря на значительное отставание от Москвы в военной сфере.

Как предположили авторы сайта, киевская сторона может организовать авиаатаку на полуостров, чтобы затем попросить помощи у Североатлантического альянса. По мнению журналистов, этот замысел обречен на неудачу.

Ресурс отметил, что нынешнее состояние украинских военно-воздушных сил «близко к краху». Бывшая советская республика способна выставить против России только несколько десятков самолетов.

В случае нападения на Крым ВВС Украины будут разгромлены армией РФ в течение суток, говорится в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией». Так как воздушная битва завершится очень быстро, НАТО не сможет оперативно вмешаться в ситуацию.

Ранее сегодня сообщалось, что офицер непризнанной ДНР с позывным «Ветер» определил одно из главных направлений возможного будущего наступления Киева на республики Донбасса.

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