Офицер ДНР «Ветер» предсказал одно из главных направлений возможного будущего наступления Украины на республики Донбасса
25 мая 2021, 13:11
Офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ветер» предсказал одно из главных направлений возможного будущего наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные республики Донбасса.
По мнению офицера, в случае проведения противником наступательной операции одним из приоритетных для него станет дебальцевское направление.
«Дебальцево для украинцев – это определенный символ. Они очень бы хотели получить реванш за “котел”, в который попали в данном районе в 2015 году. Плюс эта местность имеет наименее плотную застройку населенными пунктами. Здесь зона полей, где можно создать коридоры, не ввязываясь в бои в городской застройке», - отметил «Ветер» в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».
Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Огрызко, бывший глава МВД Украины, призвал Запад раздробить Россию на семь-десять частей.
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