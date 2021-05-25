Экс-глава МИД Украины Огрызко призвал Запад раздробить Россию на семь-десять частей
25 мая 2021, 11:10
Владимир Огрызко, бывший руководитель украинского МИД, призвал Запад раздробить Российскую Федерацию на семь-десять частей. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Как информирует «ПолитНавигатор», Огрызко подсчитал, что в настоящий момент «торговля Запада с Россией больше, чем торговля Запада с СССР на время его распада». Таким образом, западные государства останутся в выигрыше, если на месте РФ возникнут семь-десять образований, сделал вывод экс-министр.
Публичные призывы к нарушению территориальной целостности России рассматриваются законодательством страны как уголовно наказуемое деяние.
Ранее сегодня сообщалось, что политик Сергей Григоров предсказал массовую сдачу в плен бойцов украинской армии в случае вооруженного конфликта с Москвой.
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