Политик Григоров предрек массовую сдачу в плен бойцов ВСУ в случае войны России с Украиной

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25 мая 2021, 10:10

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае военного конфликта Российской Федерации с Украиной представители армии соседней страны будут в массовом порядке сдаваться в плен. Соответствующий прогноз озвучил Сергей Григоров, политик, сопредседатель движения «Русские демократы».

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Григорова, у Москвы нет другого выхода, кроме ликвидации государственности Украины, власти которой проводят антироссийский курс.

Сергей Григоров полагает, что РФ может осуществить силовую операцию против бывшей советской республики в текущем или следующем году. Политик отметил, что данная операция не приведет к городским боям, «тысяч гробов» российских военных также не будет.

Россия нанесет точечные удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины, результатом действий Москвы станет массовая сдача в плен бойцов ВСУ, предсказал Григоров.

Как сообщалось ранее, Игорь Стрелков, экс-командир ДНР, допустил, что украинская сторона может попытаться атаковать республики Донбасса по «карабахскому сценарию».

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