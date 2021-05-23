Игорь Стрелков: Украина может попытаться атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

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23 мая 2021, 17:54

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украина может попытаться атаковать самопровозглашенные республики Донбасса по «карабахскому сценарию». Такой вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР.

По словам Стрелкова, Киев сделал для себя «очень серьезные выводы» из наступательной операции, которую осенью прошлого года провела на территории Нагорного Карабаха азербайджанская армия.

«Украина закупила у Турции шестьдесят Bayraktar TB2 и планирует закупить еще больше. Я так понимаю, в Киеве будут стремиться создать максимальную группировку беспилотников для того, чтобы повторить то, что Азербайджан при турецкой поддержке сумел сделать в Карабахе», - отметил экс-командир, ставший собеседником «Свободной прессы».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Игорь Стрелков озвучил причину продолжения гражданской войны в Донбассе.

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