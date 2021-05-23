Бывший командир ДНР Стрелков назвал причину продолжения гражданской войны в Донбассе

На территории Донбасса идет гражданская война, причиной продолжения конфликта является то, что власть в Киеве по-прежнему находится в руках антироссийски настроенных сил. Такое мнение высказал Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.
«К руководству Украиной в 2014 году пришла откровенно антироссийская, нацеленная на самую жесткую конфронтацию с РФ группировка», - отметил Стрелков в разговоре со «Свободной прессой».
Согласно точке зрения собеседника СМИ, Россия совершила ошибку, не пойдя после присоединения Крыма на другие решительные шаги на украинском направлении.
«Киевская власть не была свергнута, не была лишена возможности воевать, поэтому она воюет», - заявил экс-командир.
Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков призвал Москву ликвидировать украинский режим силовым путем.
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