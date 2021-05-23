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Экс-министр ДНР Стрелков призвал Россию ликвидировать украинский режим военным путем

, 14:45 Источник: «Свободная пресса»

Экс-министр ДНР Стрелков призвал Россию ликвидировать украинский режим военным путем
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, призвал Российскую Федерацию ликвидировать украинский режим военным путем. Соответствующее заявление Стрелков сделал в разговоре со СМИ.

«Надо четко поставить себе цель – Киев должен быть освобожден, Новороссия должна быть отделена от Украины», - отметил экс-министр.

По словам Стрелкова, в сложившихся условиях Москва может ликвидировать украинский политический режим только военным путем. Собеседник «Свободной прессы» добавил, что реализация данного сценария не исключает применения и других методов, к примеру, экономического характера.

Как сообщалось ранее в воскресенье, переговорщик от Киева Денис Казанский назвал условия, при которых Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины.

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