Экс-министр ДНР Стрелков призвал Россию ликвидировать украинский режим военным путем

Аргументы Недели → В мире 13+

23 мая 2021, 14:45 Источник: «Свободная пресса»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Игорь Стрелков, бывший министр обороны непризнанной ДНР, призвал Российскую Федерацию ликвидировать украинский режим военным путем. Соответствующее заявление Стрелков сделал в разговоре со СМИ.

«Надо четко поставить себе цель – Киев должен быть освобожден, Новороссия должна быть отделена от Украины», - отметил экс-министр.

По словам Стрелкова, в сложившихся условиях Москва может ликвидировать украинский политический режим только военным путем. Собеседник «Свободной прессы» добавил, что реализация данного сценария не исключает применения и других методов, к примеру, экономического характера.

Как сообщалось ранее в воскресенье, переговорщик от Киева Денис Казанский назвал условия, при которых Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости