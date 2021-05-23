Киевский переговорщик Казанский назвал условия, при которых Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины

Денис Казанский, представитель Киева на мирных переговорах по Донбассу, обозначил условия, при которых в состав Украины могут вернуться неподконтрольные ей ныне территории на востоке страны. По данному вопросу Казанский высказался в разговоре с журналистами.
Как информирует интернет-издание «Репортер», переговорщик заявил, что реинтеграция Донецка и Луганска может произойти в случае смены власти в России. Другой вариант, названный собеседником СМИ, - изменение внешнеполитического курса Москвы из-за «усталости» от Донбасса. РФ получает от региона только проблемы, отметил Денис Казанский.
Украинское руководство обвиняет Россию в прямой военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, озвучил прогноз, по которому киевские подразделения прорвут фронт за два часа в случае наступления в Донбассе.
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