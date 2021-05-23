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Стрелков: в случае наступления Киева на республики Донбасса ВСУ прорвут фронт за два часа

, 11:17 Источник: «Свободная пресса»

Стрелков: в случае наступления Киева на республики Донбасса ВСУ прорвут фронт за два часа
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае наступления Киева на самопровозглашенные республики Донбасса Вооруженные силы Украины прорвут фронт за два часа. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.

«Корпуса Народной милиции уступают противнику во всех отношениях – и в численности, и в вооруженности, и в исправности техники. В ситуации, когда Украина обладает полной инициативой, она может организовать наступление в любой момент в любой точке, и не в одной», - отметил Стрелков в разговоре со «Свободной прессой».

По словам экс-командира, если киевские подразделения пойдут в атаку на ДНР и ЛНР, прорвать фронт удастся в течение двух часов.

«Узкая редкая цепочка опорных пунктов, обороняемая группами бойцов по шесть-восемь человек, будет сметена артиллерийской подготовкой», - предсказал собеседник СМИ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Юрий Кнутов допустил, что войска НАТО могут помочь ВСУ в случае их наступления в Донбассе.

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