Военный аналитик Кнутов: войска НАТО могут помочь ВСУ в случае наступления Украины на республики Донбасса

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22 мая 2021, 16:22

Учения НАТО, Benoit Doppagne / globallookpress.com

Войска Североатлантического альянса могут помочь Вооруженным силам Украины в случае наступления Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. Такой вариант развития событий допустил российский военный аналитик Юрий Кнутов.

Специалист отметил, что сегодняшняя ситуация вокруг ДНР и ЛНР «гораздо страшнее, чем она была месяц назад». Кнутов указал на то, что на территорию Европы для участия в учениях НАТО прибыли 20 тысяч солдат армии Соединенных Штатов и порядка 15 тысяч единиц бронетехники.

Силы западного блока могут поддержать ВСУ, если Украина пойдет в наступление на республики, заявил Кнутов в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

Ранее в субботу сообщалось, что капитан I ранга Василий Дандыкин предрек фиаско спецназа НАТО в случае его высадки в Крыму.

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