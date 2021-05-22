Капитан I ранга Дандыкин предрек фиаско спецназа НАТО в случае его высадки в российском Крыму

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22 мая 2021, 15:43 Источник: ФАН

Военные, Lance Cpl. Scott Aubuchon / globallookpress.com

Василий Дандыкин, капитан I ранга и военный эксперт, предрек фиаско спецназа Североатлантического альянса в случае его высадки на территории российского Крымского полуострова. Соответствующий прогноз специалист сделал в разговоре с представителями интернет-прессы.

Дандыкин прокомментировал для журналистов размещенные в сети сообщения, по которым в НАТО могут вести подготовку к высадке спецназовцев в Крыму. Предполагается, что данные действия отработали силы, привлеченные к состоявшимся в мае учениям Trojan Footprint 21 и Black Swan 21.

Собеседник издания ФАН отметил, что в армии РФ имеются профессиональные подразделения, призванные противодействовать тем, «кто собирается прийти из-под воды». Также Василий Дандыкин указал на то, что некоторое время назад в Крыму прошли учения, продемонстрировавшие готовность сосредоточенных там войск к любому развитию событий.

Если НАТО решится на высадку спецназа на полуострове, силы западного блока ждет фиаско, предсказал эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times написало, что Россия столкнулась с «худшим стратегическим кошмаром» из-за таяния льдов в Арктическом регионе.

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