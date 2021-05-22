The New York Times: Россия столкнулась с «худшим стратегическим кошмаром» из-за таяния льдов в Арктике

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22 мая 2021, 15:15 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ в Арктике, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация столкнулась с «худшим стратегическим кошмаром» из-за таяния льдов в Арктике. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на станицах американских СМИ.

Издание The New York Times констатировало, что РФ обладает самой протяженной береговой линией в Арктическом регионе. На протяжении всей истории страны ее надежно защищал на данном направлении замерзший Северный Ледовитый океан.

В связи со значительным сокращением толщины ледяного покрова в последние годы северные российские территории стали уязвимы перед угрозой со стороны Запада. В публикации TNYT, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что эта ситуация является «худшим стратегическим кошмаром» Москвы. Отмечается, что таяние арктических льдов «открывает» еще один потенциальный театр военных действий между РФ и Соединенными Штатами.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Sohu написал, что США «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН».

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