Аргументы Недели В мире 13+

Издание Sohu: США «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»

, 10:48 Источник: «ПолитПазл»

Издание Sohu: США «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»
Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной интернет-прессы.

Как информирует портал «ПолитПазл», китайское сетевое издание Sohu написало, что Вооруженные силы РФ некоторое время назад получили в свое распоряжение передовой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». В Sohu отметили, что США «пришли в ярость» из-за этой системы, показавшей себя с хорошей стороны в ходе учений.

В публикации сайта из КНР констатируется, что дальность действия комплекса способна доходить до пяти тысячи километров. Отмечается, что от него «некуда спрятаться» даже самолету F-35, при создании которого были использованы стелс-технологии.

Как сообщалось ранее, военный аналитик Виктор Баранец предсказал, что Черноморский флот РФ устроит «ад» бойцам спецназа НАТО, если они высадятся в Крыму.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Непознанное

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на пресс-конференции прокомментировал заявление экс-главы страны Барака Обамы о наличии снимков неопознанных летающих объектов в архивах Пентагона.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью