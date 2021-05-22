Издание Sohu: США «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН»

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22 мая 2021, 10:48 Источник: «ПолитПазл»

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «пришли в ярость» из-за российского комплекса РЭБ «Мурманск-БН». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной интернет-прессы.

Как информирует портал «ПолитПазл», китайское сетевое издание Sohu написало, что Вооруженные силы РФ некоторое время назад получили в свое распоряжение передовой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». В Sohu отметили, что США «пришли в ярость» из-за этой системы, показавшей себя с хорошей стороны в ходе учений.

В публикации сайта из КНР констатируется, что дальность действия комплекса способна доходить до пяти тысячи километров. Отмечается, что от него «некуда спрятаться» даже самолету F-35, при создании которого были использованы стелс-технологии.

Как сообщалось ранее, военный аналитик Виктор Баранец предсказал, что Черноморский флот РФ устроит «ад» бойцам спецназа НАТО, если они высадятся в Крыму.

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