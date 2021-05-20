Экс-полковник Баранец: Черноморский флот России устроит «ад» спецназу НАТО в случае его высадки в Крыму

Черноморский флот Российской Федерации устроит «ад» спецназу Североатлантического альянса в случае его высадки на территории Крымского полуострова. Соответствующий прогноз высказал отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.
Специалист прокомментировал появившиеся в интернете сообщения, согласно которым в НАТО могут готовиться к высадке своих спецназовцев в Крыму. Предполагается, что данные действия были отработаны на состоявшихся в текущем месяце учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21.
Баранец констатировал, что российская сторона не собирается встречать западных военных «с хлебом-солью» на крымском побережье и подступах к полуострову. По словам бывшего полковника, в случае высадки спецназ НАТО попадет в «ад», который ему устроят противодиверсионные силы Черноморского флота.
Как сообщалось ранее сегодня, издание Arabian Aerospace напомнило, что вертолеты РФ вынудили спасаться бегством американские Apache в Сирии в 2020 году.
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