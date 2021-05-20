Издание Arabian Aerospace напомнило, что вертолеты РФ вынудили спасаться бегством американские Apache в Сирии в 2020-м
20 мая 2021, 10:28
На страницах арабских интернет-СМИ появился материал, авторы которого напомнили, что российские вертолеты вынудили спасаться бегством американские Apache в Сирии в 2020 году.
Случай, о котором идет речь, произошел прошлой осенью в провинции Хасека. Во время патрулирования территории военной полицией РФ к колонне попытались приблизиться два вертолета Apache. В ответ на это в сторону американских машин были направлены российские Ми-35М и Ми-8. Последние вынудили Apache спасаться бегством, пишет издание Arabian Aerospace.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети разместили видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии.
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