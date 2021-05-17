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Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

, 21:13 Источник: «Русская весна»

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии
Военные, Jinipix / globallookpress.com

Жители города Аль-Джавадия, расположенного в сирийской провинции Хасеке, забросали камнями колонну армии Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Русская весна» указал на то, что оккупация представителями Штатов северо-восточной части арабской республики и хищение нефти все чаще вызывают недовольство со стороны сирийцев. Жители Аль-Джавадии, реагируя на поведение американцев, забросали камнями колонну армии США. Данный инцидент произошел в понедельник, отмечается в процитированной публикации.

Забрасывание камнями попало на видео. Ролик доступен для просмотра на YouTube. 

Ранее ресурс Avia.pro выдвинул версию, по которой российский комплекс РЭБ «Красуха» мог сбить турецкий беспилотник Bayraktar TB2 в сирийском Идлибе в 2020 году.

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Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Появилось видео с забрасыванием камнями колонны армии США жителями сирийской Аль-Джавадии

Жители города Аль-Джавадия, расположенного в сирийской провинции Хасеке, забросали камнями колонну армии Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

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