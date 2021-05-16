Версия Avia.pro: российский комплекс РЭБ «Красуха» мог сбить турецкий Bayraktar TB2 в сирийском Идлибе в 2020-м

Российский комплекс РЭБ «Красуха» мог сбить турецкий беспилотник Bayraktar TB2 в сирийском Идлибе в 2020 году. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в интернете.
Авторы портала Avia.pro изучили фотографию выведенного из строя Bayraktar TB2, которая была сделана во время прошлогодней военной операции Анкары на территории Идлиба. Журналисты отметили, что на разбившемся дроне нет следов попадания боеприпасов. На основании этого сайт выдвинул предположение, согласно которому против Bayraktar TB2 применили комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».
Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс написал о готовности российского Су-30 атаковать французские самолеты Mirage 2000 над Черным морем в случае возникновения подобной необходимости.
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