Сайт Avia.pro: российский Су-30 был готов атаковать французские Mirage 2000 над Черным морем в случае необходимости

Российский самолет Су-30 был готов атаковать французские Mirage 2000 над Черным морем в случае необходимости. На это указывается в материале, размещенном в сети.
Ранее на текущей неделе появилась информация, по которой Су-30 осуществил перехват истребителей Mirage 2000 в воздушном пространстве Черноморского региона. Портал Avia.pro пишет, цитируя пилота Андрея Красноперова, что самолеты Франции удалось отогнать от государственных рубежей РФ без использования вооружения. При этом сайт отмечает, что Су-30 был готов применить свои ракеты, если бы возникла такая необходимость. По словам Красноперова, боевые возможности российского истребителя позволяют ему атаковать сразу несколько целей.
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