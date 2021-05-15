Сайт Avia.pro: российский Су-30 был готов атаковать французские Mirage 2000 над Черным морем в случае необходимости

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15 мая 2021, 16:48 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский самолет Су-30 был готов атаковать французские Mirage 2000 над Черным морем в случае необходимости. На это указывается в материале, размещенном в сети.

Ранее на текущей неделе появилась информация, по которой Су-30 осуществил перехват истребителей Mirage 2000 в воздушном пространстве Черноморского региона. Портал Avia.pro пишет, цитируя пилота Андрея Красноперова, что самолеты Франции удалось отогнать от государственных рубежей РФ без использования вооружения. При этом сайт отмечает, что Су-30 был готов применить свои ракеты, если бы возникла такая необходимость. По словам Красноперова, боевые возможности российского истребителя позволяют ему атаковать сразу несколько целей.

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