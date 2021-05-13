Forbes: экипаж российского Су-30 подглядел за «секретной операцией» ВКС Франции над Черным морем

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13 мая 2021, 17:17 Источник: «ПолитРоссия»

Французский истребитель, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Экипаж российского Су-30 подглядел за «секретной операцией» ВКС Франции над Черным морем. Об этом говорится в публикации американских СМИ.

Некоторое время назад Су-30 перехватил над акваторией у государственных рубежей РФ два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и заправщик, также принадлежащий этой европейской стране.

Авторы издания Forbes, изучившие видеозапись сопровождения Dassault Mirage 2000, обратили внимание на то, что они несли вместе с ракетами капсулы с чувствительными электронными приемниками, которые предназначены для обнаружения радаров противника. Американские журналисты полагают, что с помощью данных приемников ВКС Франции намеревались протестировать российскую оборону в Черноморском регионе.

Таким образом, пилоты истребителя Су-30 подглядели за «секретной операцией», делается вывод в материале Forbes, который пересказал портал «ПолитРоссия».

Ранее сегодня сообщалось, что военные РФ блокировали и развернули колонну американской армии в Сирии.

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