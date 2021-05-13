Аргументы Недели В мире 13+

Российские военные блокировали и развернули колонну армии США на северо-востоке Сирии

, 16:35 Источник: «Русская весна»

Российские военные блокировали и развернули колонну армии США на северо-востоке Сирии
Бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие блокировали и развернули колонну армии Соединенных Штатов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов портала «Русская весна», инцидент произошел в провинции Хасеке. В процитированной публикации отмечается, что американцы нарушили принятые механизмы упреждения конфликтных ситуаций, не уведомив предварительно российскую сторону о своих передвижениях. Колонну армии США блокировала и развернула военная полиция РФ.

Ранее сайт Avia.pro высказал предположение, по которому Россия могла сорвать воздушный удар Израиля по военному объекту в Сирии посредством применения систем РЭБ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Командующий ООС Наев: военных Украины в Донбассе атакуют «лазерным оружием российского производства»

Командующий ООС Наев: военных Украины в Донбассе атакуют «лазерным оружием российского производства»

Военнослужащих армии Украины на территории Донбасса атакуют «лазерным оружием российского производства». С таким заявлением выступил Сергей Наев, командующий киевской Операцией объединенных сил (ООС).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью