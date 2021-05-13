Российские военные блокировали и развернули колонну армии США на северо-востоке Сирии

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13 мая 2021, 16:35 Источник: «Русская весна»

Бронеавтомобиль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие блокировали и развернули колонну армии Соединенных Штатов на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов портала «Русская весна», инцидент произошел в провинции Хасеке. В процитированной публикации отмечается, что американцы нарушили принятые механизмы упреждения конфликтных ситуаций, не уведомив предварительно российскую сторону о своих передвижениях. Колонну армии США блокировала и развернула военная полиция РФ.

Ранее сайт Avia.pro высказал предположение, по которому Россия могла сорвать воздушный удар Израиля по военному объекту в Сирии посредством применения систем РЭБ.

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