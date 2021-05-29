Киевский штаб: «российский снайпер» уничтожил в Донбассе офицера из «Закарпатского легиона» ВСУ

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29 мая 2021, 11:07

Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

«Российский снайпер» уничтожил на территории Донбасса офицера из «Закарпатского легиона» Вооруженных сил Украины. Соответствующее утверждение содержится в сообщении, распространенном штабом военной операции Киева в регионе.



Согласно информации, опубликованной украинской стороной, в минувший четверг в районе поселка Новотошковское Луганской области погиб командир батальона 128-й бригады ВСУ «Закарпатский легион». Отмечается, что застреленный «российским снайпером» офицер Максим Полевой участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.



Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.



Как сообщалось ранее сегодня, юрист с Украины Татьяна Монтян объяснила, почему власти страны не хотят возвращать Донецк и Луганск.

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