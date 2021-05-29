Аргументы Недели В мире 13+

Киевский штаб: «российский снайпер» уничтожил в Донбассе офицера из «Закарпатского легиона» ВСУ

, 11:07

Киевский штаб: «российский снайпер» уничтожил в Донбассе офицера из «Закарпатского легиона» ВСУ
Снайпер, U.S. Marines / globallookpress.com

«Российский снайпер» уничтожил на территории Донбасса офицера из «Закарпатского легиона» Вооруженных сил Украины. Соответствующее утверждение содержится в сообщении, распространенном штабом военной операции Киева в регионе.

Согласно информации, опубликованной украинской стороной, в минувший четверг в районе поселка Новотошковское Луганской области погиб командир батальона 128-й бригады ВСУ «Закарпатский легион». Отмечается, что застреленный «российским снайпером» офицер Максим Полевой участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи силам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, юрист с Украины Татьяна Монтян объяснила, почему власти страны не хотят возвращать Донецк и Луганск.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Экономика

Глава АКРА Михаил Сухов оценил курс доллара в ближайшее время

Глава АКРА Михаил Сухов оценил курс доллара в ближайшее время

Курс доллара вряд ли подскочит до 100 рублей до конца 2021 года, сомнителен и массовый исход нерезидентов с российских рынков. Глава АКРА Михаил Сухов в преддверии ПМЭФ ответил на вопрос, "чего точно не случится в ближайшие месяцы".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью