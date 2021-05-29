Киевский юрист Монтян объяснила, почему власти Украины не хотят возвращать Донецк и Луганск
29 мая 2021, 09:12
Украинские власти, вопреки своим официальным заявлениям, не хотят возвращать в состав страны Донецк и Луганск. Соответствующую точку зрения высказала Татьяна Монтян, киевский юрист.
Как отметила эксперт в эфире одного из YouTube-каналов, Украина могла бы выполнить минские договоренности, предусматривающие реинтеграцию Донбасса, даже не внося коррективы в Конституцию. По словам Монтян, у официального Киева нет желания реализовывать соглашения и возвращать неподконтрольные территории, потому что там проживает население, которое ни при каких условиях не поддержит на выборах действующую украинскую власть.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский аналитик Сергей Марков перечислил «истинных» виновных в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донбассе.
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