В Германии за сутки выявлено 7890 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

По данным Института Роберта Коха, за последние 24 часа в Германии скончались 157 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии в ФРГ умерли 70 045 человек с подтвержденным COVID-19, - передает RT.
Критическая ситуация с распространением ковида сейчас в Чехии. Там с 1 марта ограничат передвижение жителей.
Президент Чехии Милош Земан обратился к своему российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
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