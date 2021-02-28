В Германии за сутки выявлено 7890 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

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28 февраля 2021, 10:25

Offenberg via www.imago-images.de, globallookpress.com

В Германии за сутки выявлено 7890 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Федеративной Республике Германия было диагностировано 2 442 336 случаев заболевания ковидом.

Канцлер Ангела Меркель утверждает, что в Германии наступила третья волна коронавируса.

По данным Института Роберта Коха, за последние 24 часа в Германии скончались 157 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии в ФРГ умерли 70 045 человек с подтвержденным COVID-19, - передает RT.

Критическая ситуация с распространением ковида сейчас в Чехии. Там с 1 марта ограничат передвижение жителей.

Президент Чехии Милош Земан обратился к своему российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».