Третья волна коронавируса в Германии

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24 февраля 2021, 16:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: соцсети

Число пострадавших от «ковида» в Германии уже выросло до 2 миллионов и 407 886. И это только по последним данным. Общее количество умерших от коронавируса составило 68 790 человек. Вирус поначалу неплохо сдерживали в ФРГ, но потом «оборона» дала сбой, и COVID-19 всё же собрал свою жестокую жатву. Впрочем, количество выздоровевших от болезни в Германии тоже растёт. Сейчас тех, кто оправился от инфекции там уже более 2 миллионов (2 221 972).

Канцлер Ангела Меркель утверждает, что в Германии наступила третья волна коронавируса. Тем не менее, рабочая группа Ведомства, по мнению канцлера, должна продолжать стратегию по постепенному снятию ограничений. Серьёзные ограничения там действуют с декабря прошлого года. Но в скором времени их обещают немного смягчить.

Строгий карантин на данном этапе объявлен до 7 марта, но если ситуация изменится, то его могут и продлить. Тем более, что коронавирус всё ещё продолжает распространяться и заражать людей. Более того, виднейший медик из ФРГ Гернот Маркс полагает, что пандемию удастся взять под контроль не ранее осени 2021 года, и то в лучшем случае. Как он заявил, всё будет зависеть исключительно от темпов массовой вакцинации населения. Прививки на сегодняшний момент сделали до 5 миллионов граждан Германии.