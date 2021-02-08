ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Портал Jinri Toutiao: гиперзвуковое оружие может стать главным козырем России в случае войны с США

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Портал Jinri Toutiao: гиперзвуковое оружие может стать главным козырем России в случае войны с США
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Гиперзвуковое вооружение может стать главным козырем Российской Федерации в случае военного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.

Как пишет «ПолитЭксперт», портал Jinri Toutiao констатировал, что РФ в настоящий момент располагает лучшими образцами гиперзвукового оружия. В процитированной публикации отмечается, что ракетные комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракету «Циркон» можно использовать в ходе ассиметричного ответа в случае войны, поэтому они эффективно устрашают США, а также европейские государства.

Если вспыхнет конфликт, названные системы способны стать главным козырем Москвы, полагают авторы Jinri Toutiao.

Ранее в понедельник сообщалось, что издание We Are The Mighty признало ядерное превосходство РФ над Вашингтоном.

ДЦ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью