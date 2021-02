Портал Jinri Toutiao: гиперзвуковое оружие может стать главным козырем России в случае войны с США

Аргументы Недели → В мире 13+

8 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Гиперзвуковое вооружение может стать главным козырем Российской Федерации в случае военного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.

Как пишет «ПолитЭксперт», портал Jinri Toutiao констатировал, что РФ в настоящий момент располагает лучшими образцами гиперзвукового оружия. В процитированной публикации отмечается, что ракетные комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракету «Циркон» можно использовать в ходе ассиметричного ответа в случае войны, поэтому они эффективно устрашают США, а также европейские государства.

Если вспыхнет конфликт, названные системы способны стать главным козырем Москвы, полагают авторы Jinri Toutiao.

Ранее в понедельник сообщалось, что издание We Are The Mighty признало ядерное превосходство РФ над Вашингтоном.