Портал Jinri Toutiao: гиперзвуковое оружие может стать главным козырем России в случае войны с США

Гиперзвуковое вооружение может стать главным козырем Российской Федерации в случае военного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.
Как пишет «ПолитЭксперт», портал Jinri Toutiao констатировал, что РФ в настоящий момент располагает лучшими образцами гиперзвукового оружия. В процитированной публикации отмечается, что ракетные комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракету «Циркон» можно использовать в ходе ассиметричного ответа в случае войны, поэтому они эффективно устрашают США, а также европейские государства.
Если вспыхнет конфликт, названные системы способны стать главным козырем Москвы, полагают авторы Jinri Toutiao.
Ранее в понедельник сообщалось, что издание We Are The Mighty признало ядерное превосходство РФ над Вашингтоном.
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