Tencent: российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» способны уничтожить США

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2 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» способны уничтожить Соединенные Штаты. Такая оценка возможностей данных боеприпасов содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные СМИ.

Как пишет издание «ПолитЭксперт», ресурс Tencent отметил, что в настоящий момент технические характеристики комплекса «Авангард» являются самыми высокими для подобного вида оружия. Снаряды, которые запускает российская система, способны преодолевать расстояние, составляющее шесть тысяч километров, достигать максимальной скорости в 20 Махов и выдерживать температуру в две тысячи градусов по Цельсию.

В случае военного конфликта «Авангард» может достичь столицы США за пятнадцать минут и стереть с лица земли североамериканское государство. Система ПРО, имеющаяся в распоряжении Штатов, этому не помешает, спрогнозировали авторы китайского сайта.

Как сообщалось ранее во вторник, норвежский профессор Турмуд Хейер допустил, что в будущем его страна может стать «полем битвы» между США и Россией.