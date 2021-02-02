Профессор Турмуд Хейер: Норвегия в будущем может стать «полем битвы» между США и Россией
2 февраля 2021, 10:07[ «Аргументы Недели» ]
Норвегия в будущем может стать «полем битвы» между США и Россией. Такой вариант развития событий допустил Турмуд Хейер, профессор, работающий в Норвежском институте обороны.
Как передает Norsk Rikskringkasting, некоторое время назад появилась информация, согласно которой Вашингтон разместит на территории скандинавского государства четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Комментируя данное сообщение, Хейер отметил, что Осло и США ведут против Москвы новую холодную войну.
По словам эксперта, его страна принимает все более активное участие в соперничестве Штатов и России. Параллельно увеличивается вероятность того, что Норвегия станет «полем битвы» между Америкой и РФ в случае конфликта или кризиса, предупредил Турмуд Хейер.
Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что Россия могла задействовать свои средства РЭБ против американских эсминцев в Черном море.
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