Профессор Турмуд Хейер: Норвегия в будущем может стать «полем битвы» между США и Россией

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2 февраля 2021, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, Antonia Sehlstedt/Us Air / globallookpress.com

Норвегия в будущем может стать «полем битвы» между США и Россией. Такой вариант развития событий допустил Турмуд Хейер, профессор, работающий в Норвежском институте обороны.

Как передает Norsk Rikskringkasting, некоторое время назад появилась информация, согласно которой Вашингтон разместит на территории скандинавского государства четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Комментируя данное сообщение, Хейер отметил, что Осло и США ведут против Москвы новую холодную войну.

По словам эксперта, его страна принимает все более активное участие в соперничестве Штатов и России. Параллельно увеличивается вероятность того, что Норвегия станет «полем битвы» между Америкой и РФ в случае конфликта или кризиса, предупредил Турмуд Хейер.

Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что Россия могла задействовать свои средства РЭБ против американских эсминцев в Черном море.