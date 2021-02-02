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Avia.pro: военные России могли применить средства РЭБ против американских эсминцев в Черном море

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: военные России могли применить средства РЭБ против американских эсминцев в Черном море
Учения армии России, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие могли применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против американских эсминцев «Дональд Кук» и «Портер», которые сейчас находятся в Черном море. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro напоминает, что через некоторое время после появления кораблей США в Черном море на их сопровождение отправили Boeing E-3 Sentry. В процитированном материале говорится, что данному самолету, в частности, пришлось обеспечивать связь между эсминцами. На основании этого авторы портала выдвинули предположение, согласно которому американские суда остались без связи из-за воздействия российских систем РЭБ.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал наиболее реальный сценарий военного конфликта между США и Россией.

ДЦ

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