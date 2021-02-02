Экс-сотрудник Генштаба Сивков назвал наиболее реальный сценарий военного конфликта между США и Россией

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2 февраля 2021, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОСН

Учения армии США, U.S. Marines / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, назвал наиболее реальный сценарий военного конфликта между Соединенными Штатами и РФ. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Как отметил Сивков, «наиболее реален конфликт пограничного масштаба на территории третьих стран, не затрагивающих нашу и американскую территорию». В случае начала такого противостояния в нем с каждой из сторон могут принять участие 100-150 тысяч человек.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Пол Крейг Робертс, экономист из США, высказал точку зрения, согласно которой неуважительное отношение Вашингтона к России способно привести к войне.