Экономист Пол Крейг Робертс: неуважение России со стороны США может привести к войне

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1 февраля 2021, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Неуважение Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов может привести к военному конфликту. Соответствующий вариант развития событий допустил Пол Крейг Робертс, американский экономист и обозреватель.

Эксперт напомнил на страницах Global Research, что ранее Вашингтон ввел рестриктивные меры в отношении представителей кабмина РФ и ее ведущих компаний. Кроме того, американцы захватывали российские консульства и имущество на территории США, вмешивались в ситуацию на Украине и в Белоруссии.

Подобное неуважительное отношение к России опасно тем, что оно способно спровоцировать войну, предупредил Пол Крейг Робертс.

Как сообщалось ранее сегодня, бразильский аналитик Лукас Лейрос высказал точку зрения, по которой эсминцы США «Дональд Кук» и «Портер» в Черном море представляют реальную угрозу для России.