Экономист Пол Крейг Робертс: неуважение России со стороны США может привести к войне
1 февраля 2021, 22:02[ «Аргументы Недели» ]
Неуважение Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов может привести к военному конфликту. Соответствующий вариант развития событий допустил Пол Крейг Робертс, американский экономист и обозреватель.
Эксперт напомнил на страницах Global Research, что ранее Вашингтон ввел рестриктивные меры в отношении представителей кабмина РФ и ее ведущих компаний. Кроме того, американцы захватывали российские консульства и имущество на территории США, вмешивались в ситуацию на Украине и в Белоруссии.
Подобное неуважительное отношение к России опасно тем, что оно способно спровоцировать войну, предупредил Пол Крейг Робертс.
Как сообщалось ранее сегодня, бразильский аналитик Лукас Лейрос высказал точку зрения, по которой эсминцы США «Дональд Кук» и «Портер» в Черном море представляют реальную угрозу для России.
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