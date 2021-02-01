Политолог Лукас Лейрос: эсминцы США «Дональд Кук» и «Портер» в Черном море являются реальной угрозой для России

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1 февраля 2021, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

Эсминцы Соединенных Штатов «Дональд Кук» и «Портер», которые в настоящий момент находятся в Черном море, являются реальной угрозой для Российской Федерации. Такую оценку сложившейся в настоящий момент ситуации озвучил Лукас Лейрос, политолог из Бразилии.

Как пишет интернет-ресурс InfoBrics, эксперт отметил, что на борту названных американских кораблей имеются около девяноста крылатых ракет, которые способны летать на расстояние, составляющее порядка трех тысяч километров. По мнению Лейроса, присутствие сил США вблизи побережья РФ достигло недопустимого уровня провокаций и посягательств на суверенитет страны.

Ранее в понедельник сообщалось, что китайский портал Sohu высказал точку зрения, согласно которой российские ракеты «Ярс-С» способны отправить Штаты в каменный век.