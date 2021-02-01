Издание Task & Purpose напомнило о панике моряков «Дональда Кука» из-за пролетов российских Су-24 на Балтике в 2016-м

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1 февраля 2021, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах американских СМИ появилась публикация, в котором прокомментирован недавний пролет российского Су-24 возле американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море. Видео маневра истребителя ранее было выложено в интернет.

Издание Task & Purpose напомнило, что еще одна встреча эсминца с ВКС РФ произошла весной 2016 года в акватории Балтийского моря. Тогда выстроившиеся в очередь для имитации атаки два Су-24 совершили несколько пролетов над «Дональдом Куком» на малой высоте, чем спровоцировали панику у команды корабля. По сравнению с этим последний случай в Черном море кажется банальностью, говорится в материале, пересказанном порталом «ПолитРоссия».

Ранее в понедельник сайт Avia.pro предположил, что Москва может в будущем разместить самолеты Су-57 на Курилах.