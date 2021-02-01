Издание Avia.pro: Россия может разместить в будущем истребители Су-57 на оспариваемых Японией Курилах

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1 февраля 2021, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может разместить в будущем свои истребители пятого поколения Су-57 на Курильских островах, которые оспаривает Япония. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

К 2023 году количество Су-57, имеющихся на вооружении ВКС РФ, должно увеличиться до двенадцати. Авторы издания Avia.pro считают, что после этого Москва может перебросить часть данных самолетов на Курилы.

Официальный Токио считает острова своими. В отечественном экспертном сообществе полагают, что Япония в будущем может попытаться захватить Курилы силой. Такого мнения, в частности, придерживаются аналитики Виктор Баранец и Юрий Кнутов.