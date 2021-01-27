Бывший полковник Баранец назвал оружие России для защиты Курил в случае нападения США и Японии

Специалист отметил, что на Курилах сформирована самодостаточная группировка, у которой имеются инструменты для защиты данной территории в случае американо-японского нападения. В частности, там дислоцирована боевая авиация, развернуты системы ПВО С-300, комплексы «Тор» и «Панцирь-С». Также острова прикрывают корабли Тихоокеанского флота РФ.
Ранее в среду сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, согласно которой учения с участием российского комплекса «Бал» в Черном море стали предупреждением для эсминца «Дональд Кук».
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