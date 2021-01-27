Бывший полковник Баранец назвал оружие России для защиты Курил в случае нападения США и Японии

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27 января 2021, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Япония в будущем могут попытаться захватить военным путем российские Курильские острова. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями интернет-СМИ допустил отечественный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист отметил, что на Курилах сформирована самодостаточная группировка, у которой имеются инструменты для защиты данной территории в случае американо-японского нападения. В частности, там дислоцирована боевая авиация, развернуты системы ПВО С-300, комплексы «Тор» и «Панцирь-С». Также острова прикрывают корабли Тихоокеанского флота РФ.

Ранее в среду сообщалось, что авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, согласно которой учения с участием российского комплекса «Бал» в Черном море стали предупреждением для эсминца «Дональд Кук».