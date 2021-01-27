Экс-полковник Баранец: Россия способна одним ударом ядерного «Посейдона» уничтожить половину авианосцев США

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27 января 2021, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Американский авианосец, Petty Officer 3rd Class Keenan D / globallookpress.com

Российская Федерация способна одним ударом ядерного подводного беспилотника «Посейдон» уничтожить половину авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист не согласился с мнением автора издания Forbes Дэвида Экса, полагающего, что «Посейдон» бесполезен на фоне более быстрых ядерных боезарядов. По словам Баранца, в случае конфликта с США беспилотнику удастся незаметно подкрасться к главной военно-морской базе Штатов в Норфолке. Одним ударом «Посейдона» в этом районе можно будет уничтожить половину американского авианосного флота, а также «дюжину» субмарин, отметил экс-полковник.

Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что Москва может перебросить на территорию Сирии стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые способны нести ядерное оружие.