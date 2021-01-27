Экс-полковник Баранец: Россия способна одним ударом ядерного «Посейдона» уничтожить половину авианосцев США

Специалист не согласился с мнением автора издания Forbes Дэвида Экса, полагающего, что «Посейдон» бесполезен на фоне более быстрых ядерных боезарядов. По словам Баранца, в случае конфликта с США беспилотнику удастся незаметно подкрасться к главной военно-морской базе Штатов в Норфолке. Одним ударом «Посейдона» в этом районе можно будет уничтожить половину американского авианосного флота, а также «дюжину» субмарин, отметил экс-полковник.
Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что Москва может перебросить на территорию Сирии стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые способны нести ядерное оружие.
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