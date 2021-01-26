Экс-полковник Баранец: в случае ядерной войны ракеты России основательно «вспашут» территорию США от океана до океана

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26 января 2021, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае ядерного конфликта ракеты, имеющееся на вооружении Российской Федерации, основательно «вспашут» территорию Соединенных Штатов от океана до океана. С соответствующим прогнозом выступил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист на страницах издания kp.ru подверг критике недавнюю публикацию автора журнала Forbes Дэвида Экса, который, по словам Баранца, «от всей души ехидно поиздевался» над российским подводным беспилотником «Посейдон».

При этом бывший полковник согласился с выводом Экса, согласно которому «Посейдоны» являются ответом на противоракетную оборону США. Как отметил Виктор Баранец, российские генералы - не «американские хвастуны», утверждающие, что их систему ПРО не преодолеет ни одна ракета РФ.

Эксперт добавил, что если Москве в случае войны придется запустить семьсот межконтинентальных ядерных ракет, цели достигнут не все. Однако мощности снарядов, которым это удастся, хватит для того, чтобы основательно «вспахать» территорию США от океана до океана.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский сайт Sohu объяснил, почему американские военные «опасаются провоцировать» Россию на море.