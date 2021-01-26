Портал Sohu объяснил, почему военные США «опасаются провоцировать» Россию на море

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26 января 2021, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайской интернет-прессы разместили материал, в котором объясняется, почему военные Соединенных Штатов «опасаются провоцировать» Российскую Федерацию на море.

Как пишет сайт Sohu, РФ не имеет авианесущих кораблей, кроме проходящего модернизацию «Адмирала Кузнецова», однако в ее распоряжении есть другое мощное оружие, из-за которого американцы воздерживаются от резких шагов в отношении Москвы. К примеру, в составе российского флота несут службу хорошо оснащенные корветы и подлодки проектов «Ясень-М» и «Борей-А». Данные субмарины способны нанести сокрушительный удар, оставаясь незамеченными.

Также нельзя недооценивать прибрежные оборонительные системы России, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что издание Asia Times обозначило козыри самолета Су-57.