Портал Sohu объяснил, почему военные США «опасаются провоцировать» Россию на море
26 января 2021, 13:26[ «Аргументы Недели» ]
На страницах китайской интернет-прессы разместили материал, в котором объясняется, почему военные Соединенных Штатов «опасаются провоцировать» Российскую Федерацию на море.
Как пишет сайт Sohu, РФ не имеет авианесущих кораблей, кроме проходящего модернизацию «Адмирала Кузнецова», однако в ее распоряжении есть другое мощное оружие, из-за которого американцы воздерживаются от резких шагов в отношении Москвы. К примеру, в составе российского флота несут службу хорошо оснащенные корветы и подлодки проектов «Ясень-М» и «Борей-А». Данные субмарины способны нанести сокрушительный удар, оставаясь незамеченными.
Также нельзя недооценивать прибрежные оборонительные системы России, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что издание Asia Times обозначило козыри самолета Су-57.
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