Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО
25 января 2021, 10:56[ «Аргументы Недели» ]
Российские подводные лодки проекта «Борей-А», строительство которых стартовало в 2012 году, станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах китайских сетевых СМИ.
Издание Sohu пишет, что оснащение уже принятой в состав флота РФ субмарины «Князь Владимир» и последующих кораблей проекта предполагает шесть торпедных аппаратов, способных задействовать разные снаряды разрушительной силы.
При этом самым опасным оружием подлодок «Борей-А» в процитированном материале названа «Булава». Отмечается, что данная ракета обладает максимально высокой точностью поражения цели и может летать на расстояние, составляющее десять тысяч километров.
Как сообщалось ранее сегодня, в другом своем материале авторы китайского ресурса констатировали, что у Москвы есть «двойная страховка» от военного нападения Соединенных Штатов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.