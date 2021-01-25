Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

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25 января 2021, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Подлодка «Князь Владимир», MOD Russia / globallookpress.com

Российские подводные лодки проекта «Борей-А», строительство которых стартовало в 2012 году, станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах китайских сетевых СМИ.



Издание Sohu пишет, что оснащение уже принятой в состав флота РФ субмарины «Князь Владимир» и последующих кораблей проекта предполагает шесть торпедных аппаратов, способных задействовать разные снаряды разрушительной силы.

При этом самым опасным оружием подлодок «Борей-А» в процитированном материале названа «Булава». Отмечается, что данная ракета обладает максимально высокой точностью поражения цели и может летать на расстояние, составляющее десять тысяч километров.

Как сообщалось ранее сегодня, в другом своем материале авторы китайского ресурса констатировали, что у Москвы есть «двойная страховка» от военного нападения Соединенных Штатов.