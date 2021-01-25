ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Китайский портал Sohu: у России есть «двойная страховка» от военного нападения США

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Китайский портал Sohu: у России есть «двойная страховка» от военного нападения США
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

У Российской Федерации есть «двойная страховка» от военного нападения со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует издание «ПолитРоссия», портал Sohu констатировал, что в распоряжении Москвы, во-первых, имеется гиперзвуковое вооружение, которое может преодолеть самую современную систему ПРО. Другой козырь РФ - «Посейдон». Отмечается, что мощности, которой обладает данный ядерный подводный беспилотник, хватит для того, чтобы уничтожить прибрежные города и военно-морские базы США.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец обозначил цели российских ядерных ракет на территории Штатов в случае военной конфронтации.

ДЦ

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью