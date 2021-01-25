Китайский портал Sohu: у России есть «двойная страховка» от военного нападения США
25 января 2021, 10:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
У Российской Федерации есть «двойная страховка» от военного нападения со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует издание «ПолитРоссия», портал Sohu констатировал, что в распоряжении Москвы, во-первых, имеется гиперзвуковое вооружение, которое может преодолеть самую современную систему ПРО. Другой козырь РФ - «Посейдон». Отмечается, что мощности, которой обладает данный ядерный подводный беспилотник, хватит для того, чтобы уничтожить прибрежные города и военно-морские базы США.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Виктор Баранец обозначил цели российских ядерных ракет на территории Штатов в случае военной конфронтации.
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