Экс-полковник Баранец назвал цели ядерных ракет России на территории США в случае войны

По словам Баранца, первыми будут атакованы официальная резиденция президента США (Белый дом) в Вашингтоне и штаб-квартира Минобороны в Вирджинии (Пентагон). Также под удар, в частности, попадут военные объекты. Среди них авиабазы и база Норфолк. Атака по последней позволит вывести из строя половину американского флота, отметил собеседник сетевого издания Nation News.
Ранее в понедельник сообщалось, что самолеты ВКС РФ отработали условное уничтожение корабля «Дональд Кук» в Черном море.
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