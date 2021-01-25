Экс-полковник Баранец назвал цели ядерных ракет России на территории США в случае войны

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25 января 2021, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец поведал, по каким целям на территории Соединенных Штатов ударят ядерные ракеты Российской Федерации в случае военного конфликта. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По словам Баранца, первыми будут атакованы официальная резиденция президента США (Белый дом) в Вашингтоне и штаб-квартира Минобороны в Вирджинии (Пентагон). Также под удар, в частности, попадут военные объекты. Среди них авиабазы и база Норфолк. Атака по последней позволит вывести из строя половину американского флота, отметил собеседник сетевого издания Nation News.

Ранее в понедельник сообщалось, что самолеты ВКС РФ отработали условное уничтожение корабля «Дональд Кук» в Черном море.