Самолеты ВКС России отработали условное уничтожение эсминца США «Дональд Кук» в Черном море
25 января 2021, 08:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
Боевые единицы российских ВКС отработали условное уничтожение эсминца Соединенных Штатов «Дональд Кук» в акватории Черного моря. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
В минувшую субботу в Черном море появился американский корабль «Дональд Кук». Через некоторое время после этого, пишет интернет-издание «Репортер», условное уничтожение судна отработали российские истребители и бомбардировщики. В тренировке приняли участие шесть самолетов. Сначала в «атаку» пошли Су-27 и Су-30СМ, при «добивании» противника были задействованы Су-24М, отмечается в процитированном материале.
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